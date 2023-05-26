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Часы последнего китайского императора продали на аукционе. Они стоили более 6 млн долларов

26 мая 2023 12:15
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Новости Китая. Часы последнего китайского императора династии Цин ушли с молотка в Гонконге. Они принадлежали Пу И, жизнь которого легла в основу оскароносного фильма «Последний император», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Часы последнего китайского императора продали на аукционе. Они стоили более 6 млн долларов-1

На аукционе коллекционер из Азии предложил за них более 6 миллионов долларов. Ожидалось, что продадут часы за 3 миллиона, но в день торгов цена оказалась выше более чем в два раза.  

Часы последнего китайского императора продали на аукционе. Они стоили более 6 млн долларов-4

Томас Перацци, глава отдела часов аукционного дома:
Я в полном восторге от этого аукциона. После трех лет напряженной работы и исследований у нас состоялся прекрасный вечер с выдающимися результатами.  

Часы последнего китайского императора продали на аукционе. Они стоили более 6 млн долларов-7

Несколько лет представители аукционного дома общались с историками, журналистами и учеными, чтобы исследовать историю часов и проверить их происхождение. Когда ценность подтвердилась, их выставили на продажу.  

# Аукционы # Марина Кишкурно # Новости Китая # Фотофакт

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