Часы последнего китайского императора продали на аукционе. Они стоили более 6 млн долларов

Новости Китая. Часы последнего китайского императора династии Цин ушли с молотка в Гонконге. Они принадлежали Пу И, жизнь которого легла в основу оскароносного фильма «Последний император», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На аукционе коллекционер из Азии предложил за них более 6 миллионов долларов. Ожидалось, что продадут часы за 3 миллиона, но в день торгов цена оказалась выше более чем в два раза.

Томас Перацци, глава отдела часов аукционного дома:

Я в полном восторге от этого аукциона. После трех лет напряженной работы и исследований у нас состоялся прекрасный вечер с выдающимися результатами.