Засуха в Уругвае: главное водохранилище страны заполнено на 10%

Новости Уругвая. Уругвай переживает историческую засуху, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главное водохранилище страны заполнено всего на 10 %. Этих запасов хватит примерно на 10 дней, говорят эксперты. В регионе наблюдается самый сильный дефицит воды за 74 года. А это влияет на снабжение тысяч домохозяйств.

Луис Родригес, житель Уругвая:

Вода, которую мы пьем, слишком соленая. Но ничего другого нет. Люди пьют много бутилированной воды. У меня есть магазин, и там много воды в бутылках.