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Засуха в Уругвае: главное водохранилище страны заполнено на 10%

26 мая 2023 12:11
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Новости Уругвая. Уругвай переживает историческую засуху, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главное водохранилище страны заполнено всего на 10 %. Этих запасов хватит примерно на 10 дней, говорят эксперты. В регионе наблюдается самый сильный дефицит воды за 74 года. А это влияет на снабжение тысяч домохозяйств.  

Засуха в Уругвае: главное водохранилище страны заполнено на 10%-1

Луис Родригес, житель Уругвая:
Вода, которую мы пьем, слишком соленая. Но ничего другого нет. Люди пьют много бутилированной воды. У меня есть магазин, и там много воды в бутылках.  

Засуха в Уругвае: главное водохранилище страны заполнено на 10%-4

Недовольство людей из-за нехватки воды нарастает. В столице уже запланированы уличные демонстрации. Местные жители считают, что не только засуха, но и неграмотное управление, а также нехватка инвестиций влияют на запасы ресурсов в стране.  

# Погода # Марина Кишкурно # Новости Уругвая # Фотофакт

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