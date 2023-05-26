Комодский варан Кхалиси стал новым жителем Лондонского зоопарка

Самку длиной в полтора метра перевезли из зоопарка Пейнтона в столицу в рамках Европейской программы по сохранению исчезающих видов. Кхалиси уже освоилась в своем новом жилище. Оно полностью воссоздает естественную среду обитания варанов. Можно даже регулировать температуру воздуха.

Миллионы лет эти драконы ходили по земле, но в 2021-м вид классифицировали как находящийся под угрозой исчезновения. Тогда в природе насчитывалось менее 1 500 этих животных. Комодские вараны считаются самыми большими и тяжелыми ящерицами в мире. Они также обладают редкой способностью размножаться без партнера.