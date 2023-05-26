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Необычные работники появились на острове Говернорс. Овцы помогают избавиться от сорняков

26 мая 2023 12:06
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Новости США. Необычные сезонные работники появились на острове Говернорс. Пять овец проведут следующие несколько месяцев, жуя полынь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обязанности животным уже знакомы.  

Необычные работники появились на острове Говернорс. Овцы помогают избавиться от сорняков-1

Приступают к ним овцы третий год подряд. Местные аграрии выступают за то, чтобы обеспечивать экологически чистый уход за газонами, без использования химикатов и ископаемого топлива. И овцы отлично подходят для этого.  

Необычные работники появились на острове Говернорс. Овцы помогают избавиться от сорняков-4

Лео Фрамптон, фермер:
Мы вообще не используем инструменты. Мы не используем гербициды. Это просто полностью органический способ контролировать наши сорняки. К тому же овцы едят очень быстро.  

Необычные работники появились на острове Говернорс. Овцы помогают избавиться от сорняков-7

В отличие от коз, которых используют другие парки города для озеленения, овцы едят избирательно. Они почти не трогают кору деревьев и не пытаются сбежать, что делает их очень дисциплинированными сотрудниками.  

# Животные # Марина Кишкурно # Новости США # Фотофакт

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