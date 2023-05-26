Необычные работники появились на острове Говернорс. Овцы помогают избавиться от сорняков

Новости США. Необычные сезонные работники появились на острове Говернорс. Пять овец проведут следующие несколько месяцев, жуя полынь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обязанности животным уже знакомы.

Приступают к ним овцы третий год подряд. Местные аграрии выступают за то, чтобы обеспечивать экологически чистый уход за газонами, без использования химикатов и ископаемого топлива. И овцы отлично подходят для этого.

Лео Фрамптон, фермер:

Мы вообще не используем инструменты. Мы не используем гербициды. Это просто полностью органический способ контролировать наши сорняки. К тому же овцы едят очень быстро.