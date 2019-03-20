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«Смартфонные зомби»: как делают безопасным дорожное движение в Южной Корее

20 марта 2019 07:06
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Новости Южной Кореи. Когда высокие технологии не идут впрок. В мире уже давно перестали быть редкостью так называемые «смартфонные зомби», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пешеходы, уткнувшиеся в экраны своих телефонов, зачастую становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий.

«Смартфонные зомби»: как делают безопасным дорожное движение в Южной Корее-1

Чтобы как-то исправить ситуацию, в Южной Корее на перекрестках установили мерцающие огни, радары и тепловизоры. Предполагается, что лазерные лучи будут отвлекать людей от гаджетов, а водителей заставят притормозить перед переходом. Кроме того, пользователи будут получать оповещения от специального приложения о том, что они вот-вот ступят на проезжую часть.

«Смартфонные зомби»: как делают безопасным дорожное движение в Южной Корее-4

# Дорожное движение # Фотофакт

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