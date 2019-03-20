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Инаугурация нового президента Казахстана состоится 20 марта

20 марта 2019 06:23
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Новости Беларуси. 20 марта в Астане состоится инаугурация нового президента Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Присягу принесет председатель Верхней палаты парламента страны Касым-Жомарт Токаев. Он будет исполнять обязанности главы государства до следующих президентских выборов.

Напомним, об отставке Нурсултана Назарбаева стало известно накануне. Во время обращения к народу, которое транслировалось в эфире национального телевидения, он подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Назарбаев также сообщил, что продолжит работать в качестве председателя Совета безопасности страны.

Инаугурация нового президента Казахстана состоится 20 марта -1

# Международная политика # Фотофакт

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