Цены в Литве станут выше среднего по Европе

Новости Литвы. Цены в Литве станут выше среднего уровня по Европе. С такими прогнозами в местных СМИ выступил экономист Жигимантас Маурицас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока стоимость продуктов питания и напитков в Литве выросла примерно на треть, что уже почти в два раза больше, чем в других странах ЕС. Однако специалисты уверены, что это еще не предел. Основная причина подорожания – рост затрат на сырье ввиду затянувшегося кризиса. И пока ситуация в мире не стабилизируется, расслабляться литовцам нельзя.

Остается лишь надеяться, подчеркнул Маурицас, что рост цен на продукты в стране утихнет. Однако уже сейчас понятно, что ситуация в целом негативно сказывается на международной конкурентоспособности страны.