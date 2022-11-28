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Цены в Литве станут выше среднего по Европе

28 ноября 2022 06:40
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Новости Литвы. Цены в Литве станут выше среднего уровня по Европе. С такими прогнозами в местных СМИ выступил экономист Жигимантас Маурицас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены в Литве станут выше среднего по Европе-1

Пока стоимость продуктов питания и напитков в Литве выросла примерно на треть, что уже почти в два раза больше, чем в других странах ЕС. Однако специалисты уверены, что это еще не предел. Основная причина подорожания – рост затрат на сырье ввиду затянувшегося кризиса. И пока ситуация в мире не стабилизируется, расслабляться литовцам нельзя.

Остается лишь надеяться, подчеркнул Маурицас, что рост цен на продукты в стране утихнет. Однако уже сейчас понятно, что ситуация в целом негативно сказывается на международной конкурентоспособности страны.

# Экономический кризис # Жигимантас Маурицас # Новости Литвы # Фотофакт

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