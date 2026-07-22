В Беларуси готовят изменения в закон о защите персональных данных

Новые правила для бизнеса, запрет на использование видеозаписи для контроля работников и прозрачность в работе искусственного интеллекта. Национальный центр защиты персональных данных подготовил масштабные изменения в соответствующий закон. Сегодня, 22 июля, завершается его общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плановая корректировка документа призвана усовершенствовать правила с учетом современной практики. Так, предлагается запретить видеонаблюдение в раздевалках и санузлах торговых центров или медицинских кабинетах – подобные случаи до сих пор фиксируют.

Еще одно предложение – запретить видеоконтроль за сотрудниками, который используют для учета рабочего времени или оценки трудовой дисциплины. Законодательные изменения затронут и бизнес.

Кроме того, предлагают разрешить работодателям изучать резюме соискателей без их письменного согласия на обработку данных. При этом организации, которые используют искусственный интеллект для принятия юридически важных решений – будут обязаны предупреждать об этом.