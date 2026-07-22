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В Беларуси готовят изменения в закон о защите персональных данных

22 июля 2026 13:50
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Новые правила для бизнеса, запрет на использование видеозаписи для контроля работников и прозрачность в работе искусственного интеллекта. Национальный центр защиты персональных данных подготовил масштабные изменения в соответствующий закон. Сегодня, 22 июля, завершается его общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси готовят изменения в закон о защите персональных данных-2

Плановая корректировка документа призвана усовершенствовать правила с учетом современной практики. Так, предлагается запретить видеонаблюдение в раздевалках и санузлах торговых центров или медицинских кабинетах – подобные случаи до сих пор фиксируют.

Еще одно предложение – запретить видеоконтроль за сотрудниками, который используют для учета рабочего времени или оценки трудовой дисциплины. Законодательные изменения затронут и бизнес.

Кроме того, предлагают разрешить работодателям изучать резюме соискателей без их письменного согласия на обработку данных. При этом организации, которые используют искусственный интеллект для принятия юридически важных решений – будут обязаны предупреждать об этом.

В Беларуси готовят изменения в закон о защите персональных данных-4

Надежда Швед, заместитель начальника управления методологии защиты персональных данных Национального центра защиты персональных данных Беларуси:
В целом проект закона предполагает не только корректировку закона о защите персональных данных, это комплексная корректировка. Изменения, дополнения будут внесены также в ряд иных законодательных актов, где точечно будут урегулированы отдельные вопросы, касающиеся обработки персональных данных в различных сферах деятельности. Проект закона обсуждался с privacy-сообществом, прошел обсуждение на Консультативном совете при Национальном центре защиты персональных данных, а также процедуру согласования с более чем 50 государственными органами и организациями.

В ходе общественного обсуждения на правовой форум поступило более сотни предложений. Теперь документ должны рассмотреть парламентарии.

# Государственная политика

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