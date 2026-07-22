Новую кредитную программу для бизнеса запустили в Беларуси

В Беларуси запустили новую инвестиционную площадку. Там представлена вся необходимая информация для предпринимателей по развитию своего дела. Но самое главное – с его помощью бизнесмены могут подобрать оптимальный вариант финансирования проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть возможность получить кредит на срок до 15 лет под минимальный процент. В приоритете – социально значимые и производственные проекты в робототехнике и биотехнологиях. Кроме того, расширено финансирование предприятий мясной и молочной отрасли. Также большие возможности открываются для развития туристической отрасли. Средства можно получить на строительство, реконструкцию и техническую модернизацию санаториев, гостиниц и кемпингов.

Петр Арушаньянц, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей:

Процедура получения финансирования достаточно простая. В первую очередь, нужно подтвердить социальную значимость своего проекта, а для этого надо заполнить достаточно простую заявку. В течение около недели-двух тот, кто заходит на онлайн-площадку, может также получить там бесплатную консультацию, где ему подберут под его специфику, под его проект наиболее комфортные условия из тех, которые предусмотрены.

Инвестиционная площадка работает при поддержке крупнейших банков Беларуси. С начала 2026 года уже профинансированы более 300 проектов на общую сумму свыше миллиарда рублей.