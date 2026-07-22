Главы МИД Беларуси и Кыргызстана провели переговоры

Интенсификация торгово-экономического взаимодействия. Эта тема была в центре внимания глав МИД Беларуси и Кыргызстана. Встреча состоялась в рамках официального визита Максима Рыженкова в эту страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсудили конкретные инструменты наращивания и балансировки товарооборота, углубление промышленной кооперации, совместное производство продуктов питания, а также передачу белорусского опыта в семеноводстве и переработке молока. Практическими ориентирами для этой работы являются план сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также две дорожные карты по развитию сотрудничества.

Министры планируют актуализировать договорно-правовую базу, чтобы она соответствовала нынешнему высокому уровню двусторонних отношений. Также руководители внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Особое внимание – подготовке к саммиту ШОС на уровне глав государств, который в 2026 году принимает Кыргызстан, председательствующий в Организации.

Что касается гуманитарного сотрудничества, белорусская сторона подтвердила готовность расширить подготовку кыргызских студентов, в том числе по инженерным специальностям. Министры отметили важность поездок детей на оздоровление на взаимной основе, а также проведения дней культуры.