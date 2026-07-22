Трендовый суперфуд – чем полезен авокадо, рассказала нутрициолог

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Авокадо – это самый трендовый суперфуд в современном мире. Сегодня мы поговорим про его пользу. Авокадо – это фрукт, а не овощ, богатый полезными жирами, витаминами и минералами. Авокадо содержит порядка 70 % ненасыщенных полезных жирных кислот, поэтому он помогает снижать плохой холестерин и повышает хороший. Этот фрукт содержит на 60 % больше калия, чем, к примеру, содержит банан. Также авокадо богат витаминами А, Е, С и огромным количеством клетчатки. Авокадо способствует длительному насыщению за счет содержания достаточно большого количества жиров, а также помогает улучшить усвоение других питательных веществ из приема пищи. За счет большого количества клетчатки авокадо помогает нашей микрофлоре кишечника. Витамин Е, содержащийся в нем, улучшает здоровье кожи и волос.

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