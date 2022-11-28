В Польше закроют более 20 печатных изданий

Новости Польши. Массовые увольнения назревают на предприятиях Польши. Все чаще фирмы сокращают штатных сотрудников, в результате тысячи поляков теряют работу, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

О решении закрыть завод в Польше сообщил канадский производитель автозапчастей. Компания столкнулась с резким ростом цен на материалы и коммунальные услуги, в связи с чем была вынуждена уволить часть сотрудников. К такому же способу экономии прибегли и на местном автозаводе. Там приняли решение сократить штат более чем на 800 человек.

Руководство компании подчеркивает, что расставание с работниками – решение вынужденное и необходимое. Только так у производителя есть шанс продолжить работу. Кстати, сокращения ожидаются и в польских СМИ. Уже известно о намерении закрыть более 20 печатных изданий.