В Беларуси собрано 1 миллион 330 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса). По данным Минсельхозпрода, средняя урожайность – выше 41 центнера с гектара. В Гомельской области убрано 30 % запланированных площадей зерновых, зернобобовых и рапса. На жатве задействовано более 4,5 тысячи человек и почти тысяча комбайнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание в регионе – масличным. На полях птицефабрики «Рассвет» идет заготовка озимого рапса. Для хозяйства эта культура стратегическая, под нее отвели более 400 гектаров. Половина из них уже убрана.

Лариса Сарасеко, главный агроном сельхозпредприятия «Птицефабрика «Рассвет»:

Рапс – это моя любимая культура. Мы каждый год пробуем что-то новое, какие-то новые гибриды. У нас 100 % площадей засеяно под гибридами. В целом, я рапсом в этом году довольна. Убрали уже озимый ячмень. Озимый ячмень у нас растет на площади 600 гектар. Урожайность составила около 47 центнеров из гектара. То есть это мы больше никогда не получали. То есть, опять же, максимально удачный год для зерновых.

Дожди хоть и вынуждают технику делать паузы, однако для местных песчаных почв влага – спасение для будущей кукурузы.