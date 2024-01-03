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Почти 1,5 тысячи французов остались без света из-за наводнений на севере страны

03 января 2024 20:05
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Почти 1,5 тысячи французов остались без света из-за наводнений на севере страны. Столько же жителей временно не имеют доступа к питьевой воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 1,5 тысячи французов остались без света из-за наводнений на севере страны-1

Река Лайта вышла из берегов. Объявлен наивысший уровень опасности. Продолжается эвакуация населения. В регионе работают 120 спасателей. Напомним, наводнения в Пятой республике начались несколько дней назад. Сообщений о пострадавших не поступало. Синоптики прогнозируют новые осадки.

# Природные явления # Новости Франции

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