Почти 1,5 тысячи французов остались без света из-за наводнений на севере страны. Столько же жителей временно не имеют доступа к питьевой воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почти 1,5 тысячи французов остались без света из-за наводнений на севере страны. Столько же жителей временно не имеют доступа к питьевой воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Река Лайта вышла из берегов. Объявлен наивысший уровень опасности. Продолжается эвакуация населения. В регионе работают 120 спасателей. Напомним, наводнения в Пятой республике начались несколько дней назад. Сообщений о пострадавших не поступало. Синоптики прогнозируют новые осадки.