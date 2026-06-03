Прямой эфир

Эстонские семьи с младенцами часто остаются без необходимой помощи

03 июня 2026 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эстонские семьи с младенцами часто остаются без необходимой помощи. Исследование местного аналитического центра показало серьезные провалы в системе послеродовой поддержки. В опросе участвовали более 800 родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстонские семьи с младенцами часто остаются без необходимой помощи-2

Свыше половины из них признались, что после выписки из роддома чувствуют себя брошенными на произвол судьбы. Доступ к услугам сильно различается в зависимости от региона. В провинции не хватает специалистов, психологической помощи и консультаций при кризисной беременности. Особенно остро стоит вопрос с домашними визитами акушерок. В одних частях страны эта практика хорошо налажена, в других семьям приходится платить за визиты из своего кармана или добиваться помощи через суды.

# Новости Эстонии

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании проходят массовые акции протеста против полицейского произвола
03 июня 2026 07:19

В Великобритании проходят массовые акции протеста против полицейского произвола

Белорусская сторона примет участие в Петербургском экономическом форуме
03 июня 2026 07:03

Белорусская сторона примет участие в Петербургском экономическом форуме

Внезапная забастовка диспетчеров парализовала авиасообщение в Бельгии
02 июня 2026 19:55

Внезапная забастовка диспетчеров парализовала авиасообщение в Бельгии