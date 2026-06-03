В Великобритании проходят массовые акции протеста против полицейского произвола

В британском Саутгемптоне массовые протесты против полицейского произвола переросли в уличные беспорядки. Сотни людей вышли к центральному участку полиции, а затем двинулись маршем к месту гибели 18-летнего студента Генри Новака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне его убийца получил пожизненный срок. В декабре 2025 года он зарезал Новака, а после соврал полиции, что жертва совершила на него расистское нападение. В итоге умирающего от ножевых ранений подростка полицейские заковали в наручники. Этот инцидент вызвал волну жесткой критики в адрес британской полиции по всей стране. На улицах Саутгемптона мирный марш быстро перерос в столкновения. Протестующие забросали офицеров кирпичами и мусорными баками. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Ситуация в городе остается напряженной, новые акции протеста ожидаются уже на этой неделе.