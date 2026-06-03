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Каждый второй взрослый немец страдает от лишнего веса

03 июня 2026 07:39
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Каждый второй взрослый немец страдает от лишнего веса. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии после микропереписи 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый второй взрослый немец страдает от лишнего веса-2

За последние 8 лет жители страны в среднем прибавили полтора килограмма. На начало 2026 года в Германии насчитывается более 11 миллионов человек, имеющих лишний вес. Тяжелая форма ожирения диагностирована у пятой части населения. В данном случае это уже не просто эстетическая проблема, а заболевание, требующее серьезного хирургического вмешательства. Так, немецкая система здравоохранения, и без того одна из самых дорогих в Европе, ежегодно тратит миллиарды евро на борьбу с последствиями ожирения. 

# Германия

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