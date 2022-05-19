Инфляция в Австрии достигла рекордного показателя за последние 40 лет

Рост инфляции связан с увеличением стоимости топлива, энергоресурсов и продуктов питания. Так, бензин подорожал на 50 %, электричество на 33 %, а газ и вовсе на 70 %. Как отмечают эксперты, без повышения цен в этих сферах уровень инфляции держался бы на уровне 4 %. В результате уже сейчас людям приходится экономить буквально на всем. Ведь почти вся зарплата уходит на оплату коммунальных услуг.