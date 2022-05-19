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Инфляция в Австрии достигла рекордного показателя за последние 40 лет

19 мая 2022 08:15
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Новости Австрии. Инфляция в Австрии достигла рекордного показателя за последние 40 лет, он превысил 7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в Австрии достигла рекордного показателя за последние 40 лет-1

Рост инфляции связан с увеличением стоимости топлива, энергоресурсов и продуктов питания. Так, бензин подорожал на 50 %, электричество на 33 %, а газ и вовсе на 70 %. Как отмечают эксперты, без повышения цен в этих сферах уровень инфляции держался бы на уровне 4 %. В результате уже сейчас людям приходится экономить буквально на всем. Ведь почти вся зарплата уходит на оплату коммунальных услуг.

# Экономический кризис # Фотофакт

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