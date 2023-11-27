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Центробанк Турции повысил ставку рефинансирования

27 ноября 2023 06:08
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Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 35 до 40 %. Как отметили представители регулятора, показатель приближается к допустимому для снижения инфляции. А она превысила 60 % за октябрь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центробанк Турции повысил ставку рефинансирования-1

Рекордный рост цен приводит к обвалу курса турецкой лиры. Из-за экономических проблем почти треть населения Турции находится под угрозой бедности. Центробанк страны еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится.

# Экономический кризис # Новости Турции # Фотофакт

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