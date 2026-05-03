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Литва признана самой бедной страной Европейского союза

03 мая 2026 07:52
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Литва признана самой бедной страной Европейского союза. Здесь, согласно новому исследованию Оксфордского университета, чтобы заработать один доллар, приходится трудиться 76 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовец работает почти в четыре раза дольше жителя Люксембурга, чтобы получить такую же сумму. На этом фоне растет и число литовцев, живущих за чертой бедности. Официально около 650 тысяч человек находятся в зоне риска. Из них почти 170 тысяч пребывают в абсолютной нищете.

По этому показателю в ЕС – Литва занимает третье место с конца, уступая лишь Болгарии и Латвии. Половина населения признается, что им не хватает средств на самое необходимое, включая полноценное питание.

Литва с 3 мая ограничивает ввоз топлива из России и Беларуси.

# Международная политика

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