Литва признана самой бедной страной Европейского союза. Здесь, согласно новому исследованию Оксфордского университета, чтобы заработать один доллар, приходится трудиться 76 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовец работает почти в четыре раза дольше жителя Люксембурга, чтобы получить такую же сумму. На этом фоне растет и число литовцев, живущих за чертой бедности. Официально около 650 тысяч человек находятся в зоне риска. Из них почти 170 тысяч пребывают в абсолютной нищете.

По этому показателю в ЕС – Литва занимает третье место с конца, уступая лишь Болгарии и Латвии. Половина населения признается, что им не хватает средств на самое необходимое, включая полноценное питание.