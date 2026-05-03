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Крупнейший лоукостер США объявил о прекращении деятельности

03 мая 2026 07:39
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Крупнейший лоукостер США не пережил топливного кризиса. Компания объявила о прекращении деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причинами стали резкий рост цен на авиатопливо из-за войны на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива. Перевозчик три месяца просил у властей помощи в размере полумиллиарда долларов, но получил отказ.

Авиакомпания уже отменила все рейсы и пообещала вернуть деньги за уже проданные билеты. Теперь американцам, которые копили на летний отдых, придется либо платить в два-три раза больше другим авиакомпаниям, либо отказываться от путешествий.

Европейцы могут остаться без летних отпусков из-за энергокризиса. Читайте здесь.

# Международная политика

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