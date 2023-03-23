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Бывший разведчик США предсказал поражение Украины в СВО

23 марта 2023 13:04
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Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предсказал возможный исход СВО. Причем не в пользу Украины. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube. По словам мужчины, решающей точкой станет Артемовск.

Бывший разведчик США предсказал поражение Украины в СВО-1

Фото: pexels.com

«Украинцы проигрывают, в какой-то момент войска будут сломлены, и начнется распад. Это все приведет к тому, что, если конфликт будет так же продолжаться, Украина проиграет где-то летом или в начале осени», – поделился Скотт.

Бывший военный утверждает, что у Зеленского есть только один выход, чтобы спасти хотя бы часть своей страны, – это прекращение огня. Если этого не произойдет, то поражение будет неминуемо.

Президент Зеленский рассказал, что будет в случае поражения в Артёмовске

# Международная политика # Владимир Зеленский

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