Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предсказал возможный исход СВО. Причем не в пользу Украины. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube. По словам мужчины, решающей точкой станет Артемовск.

«Украинцы проигрывают, в какой-то момент войска будут сломлены, и начнется распад. Это все приведет к тому, что, если конфликт будет так же продолжаться, Украина проиграет где-то летом или в начале осени», – поделился Скотт.

Бывший военный утверждает, что у Зеленского есть только один выход, чтобы спасти хотя бы часть своей страны, – это прекращение огня. Если этого не произойдет, то поражение будет неминуемо.