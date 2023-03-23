Ливийский конный клуб возобновил свои чемпионаты после 13-летнего перерыва

После 13-летнего перерыва ливийский конный клуб возобновил свои чемпионаты в надежде привлечь международное внимание, чтобы вернуть популярному виду спорта былую славу.
После 13-летнего перерыва ливийский конный клуб возобновил свои чемпионаты в надежде привлечь международное внимание, чтобы вернуть популярному виду спорта былую славу.
Аль-Сенусси Асвеб, глава оргкомитета чемпионата Ливии:
Как вы знаете, конный спорт имел большую роль в Ливии и ливийская лошадь у всадников всегда имела великую историю. Эта школа принимала всадников со всего мира: из Бельгии, Италии, Великобритании, США, Турции. Но в силу известных обстоятельств он остановился, и теперь мы через этот турнир посылаем миру сообщение о том, что Ливия в безопасности и что конный спорт все еще жив. Мы стремимся через этот турнир подготовиться к более крупному международному чемпионату, в котором примут участие многие страны со всего мира.
А этот чемпионат собрал около 200 участников из Ливии и даже одного из Туниса. Последнее подобное мероприятие было проведено в 2009 году, до того как разразилась гражданская война и беспорядки. Конный клуб, расположенный на дороге в аэропорт Триполи, стал полем боя и одним из мест, где часто проходили ожесточенные столкновения.
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