Ливийский конный клуб возобновил свои чемпионаты после 13-летнего перерыва

Аль-Сенусси Асвеб, глава оргкомитета чемпионата Ливии:

Как вы знаете, конный спорт имел большую роль в Ливии и ливийская лошадь у всадников всегда имела великую историю. Эта школа принимала всадников со всего мира: из Бельгии, Италии, Великобритании, США, Турции. Но в силу известных обстоятельств он остановился, и теперь мы через этот турнир посылаем миру сообщение о том, что Ливия в безопасности и что конный спорт все еще жив. Мы стремимся через этот турнир подготовиться к более крупному международному чемпионату, в котором примут участие многие страны со всего мира.