Броненосца, ревуна и рыжего сыча выпустили на волю после спасения от нелегальных торговцев

Боливийские биологи выпустили в дикую природу зверей и птицу, изъятых у нелегальных торговцев. Этих животных продавали на незаконных рынках в городских районах. Видимо, в неволе они оказались недавно, поэтому состояние здоровья у них хорошее. Биологи решили сразу всех вернуть в естественную среду обитания.

Элиамне Гутьеррес, биолог:

Это самка шаровидного броненосца, также известная как южный броненосец. Рыжий воробьиный сыч из семейства совиные и самка ревуна. Все в отличной форме.

Шаровидные броненосцы – эндемик Южной Америки. Обезьяны-ревуны населяют Центральную и Южную Америку. А рыжий воробьиный сыч распространен в Южной Америке, Мексике и США. Спасенных животных и птицу выпустили в парке Ломас-де-Арена.