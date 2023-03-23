Броненосца, ревуна и рыжего сыча выпустили на волю после спасения от нелегальных торговцев
Боливийские биологи выпустили в дикую природу зверей и птицу, изъятых у нелегальных торговцев. Этих животных продавали на незаконных рынках в городских районах. Видимо, в неволе они оказались недавно, поэтому состояние здоровья у них хорошее. Биологи решили сразу всех вернуть в естественную среду обитания.
Элиамне Гутьеррес, биолог:
Это самка шаровидного броненосца, также известная как южный броненосец. Рыжий воробьиный сыч из семейства совиные и самка ревуна. Все в отличной форме.
Шаровидные броненосцы – эндемик Южной Америки. Обезьяны-ревуны населяют Центральную и Южную Америку. А рыжий воробьиный сыч распространен в Южной Америке, Мексике и США. Спасенных животных и птицу выпустили в парке Ломас-де-Арена.
Это одна из популярнейших достопримечательностей в департаменте Санта-Крус. Парк занимает 14 тысяч гектаров. Здесь насчитывается более 260 видов пернатых и 50 видов рептилий. В парке водятся муравьеды, обезьяны, барсуки и многие другие животные.
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