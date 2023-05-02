Бывший нунций в Минске Клаудио Гуджеротти приедет в Беларусь на Будславский фестиваль

Папа Римский Франциск направит в Беларусь с визитом бывшего нунция в Минске архиепископа Клаудио Гуджеротти. Поводом для этого станет Будславский фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одно из самых известных и массовых католических мероприятий в нашей стране. Отметим, с 2011 по 2015 год Клаудио Гуджеротти возглавлял посольство Ватикана в Минске. Будучи апостольским нунцием, он поддерживал межконфессиональные, а также контакты с белорусскими властями. Клаудио Гуджеротти неоднократно присутствовал на Будславском фестивале, который в 2018 году был включен список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.