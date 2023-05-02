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Песков заявил, что данные Пентагона о потерях РФ в СВО «взяты с потолка»

02 мая 2023 13:50
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Вашингтон не может озвучивать конкретные цифры по потерям военных России в СВО. У них нет таких данных, приводит слова представителя Кремля Пескова ТАСС.  

Пресс-секретарь российского президента отметил, что цифры, которыми апеллируют в Пентагоне, не соответствуют действительности и «взяты с потолка». Чтобы владеть достоверной информацией, Песков посоветовал смотреть данные, которые публикует оборонное ведомство Российской Федерации.  

Ранее в Пентагоне сообщали, что потери Вооруженных сил РФ убитыми и ранеными в последние месяцы якобы насчитывают сто тысяч человек.  

# Международная политика # Дмитрий Песков

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