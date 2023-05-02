Песков заявил, что данные Пентагона о потерях РФ в СВО «взяты с потолка»

Вашингтон не может озвучивать конкретные цифры по потерям военных России в СВО. У них нет таких данных, приводит слова представителя Кремля Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что цифры, которыми апеллируют в Пентагоне, не соответствуют действительности и «взяты с потолка». Чтобы владеть достоверной информацией, Песков посоветовал смотреть данные, которые публикует оборонное ведомство Российской Федерации.

Ранее в Пентагоне сообщали, что потери Вооруженных сил РФ убитыми и ранеными в последние месяцы якобы насчитывают сто тысяч человек.