Литва и Латвия вошли в топ-3 стран с самой высокой инфляцией в еврозоне

После почти полугодового снижения инфляция в зоне евро вновь начала расти. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 2 мая, отчете статистического агентства Евростат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его данным, в апреле она составила 7 % в годовом исчислении против 6,9 % в марте. Среди лидеров по росту цен Латвия – 15 %, Словакия – 14 % и Литва – 13,3 %. Самыми благополучными в этом смысле стали Люксембург – там инфляция зафиксирована на уровне 2,7 %. Бельгия – чуть более трех процентов. И Испания – 3,8 %.