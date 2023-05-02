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Литва и Латвия вошли в топ-3 стран с самой высокой инфляцией в еврозоне

02 мая 2023 13:51
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После почти полугодового снижения инфляция в зоне евро вновь начала расти. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 2 мая, отчете статистического агентства Евростат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Литва и Латвия вошли в топ-3 стран с самой высокой инфляцией в еврозоне-1

По его данным, в апреле она составила 7 % в годовом исчислении против 6,9 % в марте. Среди лидеров по росту цен Латвия – 15 %, Словакия – 14 % и Литва – 13,3 %. Самыми благополучными в этом смысле стали Люксембург – там инфляция зафиксирована на уровне 2,7 %. Бельгия – чуть более трех процентов. И Испания – 3,8 %. 

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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