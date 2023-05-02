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В Великобритании зафиксировали самый высокий за 45 лет рост цен на еду

02 мая 2023 13:54
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Новости Великобритании. В Великобритании зафиксирован рекордный рост цен на еду. За год продукты питания в Королевстве подорожали почти на 16 %. Это самый высокий показатель за последние 45 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Великобритании зафиксировали самый высокий за 45 лет рост цен на еду-1

Рекордсменом стали скоропортящиеся продукты, их стоимость взлетела на 17,8 %, а консервов – на 13 %. Основной причиной столь масштабного роста эксперты называют увеличивающиеся расходы по всей цепочке поставок и производства продуктов. Из-за этого в стране стремительно падает уровень продаж, даже несмотря на вводимые магазинами программы лояльности и увеличение скидок.  

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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