«Были розданы за деньги». Олаф Шольц прокомментировал визовый скандал в Польше

Германия с нападками обрушилась на Польшу. Гнев канцлера ФРГ вызвал визовый скандал с участием Варшавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олаф Шольц призвал польские власти дать разъяснения по поводу продажи шенгенских виз гражданам Африки и Азии. Уже неделю не утихает коррупционный скандал вокруг польских консульств за пределами Европы, которые усугубили и без того острый кризис в части нелегальной миграции.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

Визовый скандал, который сейчас происходит в Польше, нуждается в разъяснении. Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а мы потом обсуждали нашу политику предоставления убежища. Ситуация, когда визы каким-то образом были розданы за деньги, еще больше усугубляет проблему.