«Были розданы за деньги». Олаф Шольц прокомментировал визовый скандал в Польше

Германия с нападками обрушилась на Польшу. Гнев канцлера ФРГ вызвал визовый скандал с участием Варшавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Германия с нападками обрушилась на Польшу. Гнев канцлера ФРГ вызвал визовый скандал с участием Варшавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олаф Шольц призвал польские власти дать разъяснения по поводу продажи шенгенских виз гражданам Африки и Азии. Уже неделю не утихает коррупционный скандал вокруг польских консульств за пределами Европы, которые усугубили и без того острый кризис в части нелегальной миграции.
Олаф Шольц, канцлер Германии:
Визовый скандал, который сейчас происходит в Польше, нуждается в разъяснении. Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а мы потом обсуждали нашу политику предоставления убежища. Ситуация, когда визы каким-то образом были розданы за деньги, еще больше усугубляет проблему.
Исходя из этого Германия обещает перекрыть внутренние границы ЕС. Громогласные упреки в сторону Варшавы некоторые связывают с тем, что Шольц пытается хоть как-то повлиять на политический расклад сил в своей стране, ведь совокупный рейтинг поддержки коалиционного правительства Германии во главе с ним упал до исторического минимума.