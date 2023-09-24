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«Были розданы за деньги». Олаф Шольц прокомментировал визовый скандал в Польше

24 сентября 2023 13:48
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Германия с нападками обрушилась на Польшу. Гнев канцлера ФРГ вызвал визовый скандал с участием Варшавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Были розданы за деньги». Олаф Шольц прокомментировал визовый скандал в Польше-1

Олаф Шольц призвал польские власти дать разъяснения по поводу продажи шенгенских виз гражданам Африки и Азии. Уже неделю не утихает коррупционный скандал вокруг польских консульств за пределами Европы, которые усугубили и без того острый кризис в части нелегальной миграции.

«Были розданы за деньги». Олаф Шольц прокомментировал визовый скандал в Польше-4

Олаф Шольц, канцлер Германии:
Визовый скандал, который сейчас происходит в Польше, нуждается в разъяснении. Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а мы потом обсуждали нашу политику предоставления убежища. Ситуация, когда визы каким-то образом были розданы за деньги, еще больше усугубляет проблему.

«Были розданы за деньги». Олаф Шольц прокомментировал визовый скандал в Польше-7

Исходя из этого Германия обещает перекрыть внутренние границы ЕС. Громогласные упреки в сторону Варшавы некоторые связывают с тем, что Шольц пытается хоть как-то повлиять на политический расклад сил в своей стране, ведь совокупный рейтинг поддержки коалиционного правительства Германии во главе с ним упал до исторического минимума.

# Кризис в ЕС # Олаф Шольц # Фотофакт

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