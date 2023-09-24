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Во Дворце спорта проходит ЧБ по спортивным бальным танцам

24 сентября 2023 13:46
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Новости Беларуси. Красиво и ярко 24 сентября в минском Дворце спорта. Там проходит чемпионат Беларуси по спортивным бальным танцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце спорта проходит ЧБ по спортивным бальным танцам-1

На паркете только зрелищные па и выверенные движения. За каждым участником пристально следит авторитетное жюри. К слову, судить первый в году для земляков турнир приехали и российские специалисты. Белорусы входят в мировой топ. И на чемпионате проверяют силы наших лидеров перед главными соревнованиями сезона.

Во Дворце спорта проходит ЧБ по спортивным бальным танцам-4

Александр Козыро, председатель Белорусского республиканского танцевального союза:
Главный старт сезона у нас будет через месяц. Это крупный международный турнир, который будет проходить в Минске 14-15 октября. Capital Cup Minsk, на который уже зарегистрировалось очень большое количество иностранных участников. Не только из России, но и из ближнего зарубежья.

Во Дворце спорта проходит ЧБ по спортивным бальным танцам-7

Евгений Белоруков, вице-президент Российского танцевального союза:
Становится много событий в Беларуси очень красивых, они наполняются качественным оборудованием, судьями. Всегда был высокий уровень. Наши спортсмены российские и белорусские всегда были топом в мировом рейтинге.

Во Дворце спорта проходит ЧБ по спортивным бальным танцам-10

Одновременно с чемпионатом Беларуси проходит и первенство страны. Оно определит лучших среди юных спортсменов. Конкуренцию белорусам составляют представители России.

# Спортивные бальные танцы # Александр Козыро # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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