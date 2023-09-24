Во Дворце спорта проходит ЧБ по спортивным бальным танцам

Новости Беларуси. Красиво и ярко 24 сентября в минском Дворце спорта. Там проходит чемпионат Беларуси по спортивным бальным танцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На паркете только зрелищные па и выверенные движения. За каждым участником пристально следит авторитетное жюри. К слову, судить первый в году для земляков турнир приехали и российские специалисты. Белорусы входят в мировой топ. И на чемпионате проверяют силы наших лидеров перед главными соревнованиями сезона.

Александр Козыро, председатель Белорусского республиканского танцевального союза:

Главный старт сезона у нас будет через месяц. Это крупный международный турнир, который будет проходить в Минске 14-15 октября. Capital Cup Minsk, на который уже зарегистрировалось очень большое количество иностранных участников. Не только из России, но и из ближнего зарубежья.

Евгений Белоруков, вице-президент Российского танцевального союза:

Становится много событий в Беларуси очень красивых, они наполняются качественным оборудованием, судьями. Всегда был высокий уровень. Наши спортсмены российские и белорусские всегда были топом в мировом рейтинге.