В Нью-Йорке закрыты школы: как в США готовятся к мощному циклону

Новости США. США в ожидании снежного апокалипсиса – первого шторма нового года. В некоторых штатах на востоке страны объявлен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. США в ожидании снежного апокалипсиса – первого шторма нового года. В некоторых штатах на востоке страны объявлен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Циклон принесет с собой мощные снегопады, сильные ветры и еще большее понижение температуры воздуха. Хотя уже сейчас в Нью-Йорке до -10 °, при том, что в январе здесь обычно около нуля.
При местном климате морозы переносятся очень тяжело. Жителям рекомендуют оставаться дома. По распоряжению мэра Нью-Йорка закрыты все школы.
Европа приходит в себя после буйства урагана «Элеонора». Жертвами зимней бури стали по меньшей мере три человека, много пострадавших.