Видеохит: во время селфи в девушку выстрелила пробка от шампанского

В сети набирает популярность видео с девушкой, в которую попала пробка от шампанского.

На сайте Reddit был опубликован ролик, в котором пробка от бутылки с напитком попадает девушке в скулу. На кадрах пострадавшая вертит бутылкой, пытаясь сфотографироваться. Короткий видеоролик вызвал немалый отклик у посетителей сайта. Многие напоминают автору видео о правилах безопасности, а некоторые просто смеются с произошедшего.

«Всегда оставляйте мюзле на месте... Если не хотите стать звездой reddit!», – прокомментировал ситуацию пользователь ServiceDrone.

«Я чувствую себя негодяем, поскольку так сильно смеюсь над этим», – написал hautecoutureghost.

«Серьёзно, никогда не снимай мюзле – новобранец!», ­– предостерёг новичков Litrebike.

Летом 2017 года подобную неаккуратность допустила и посетительница галереи в США.