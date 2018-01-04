Войти в новый год чистыми: бои без правил в очередной раз прошли в Перу

Новости Перу. В провинции Куско в Перу в начале года по традиции устроили бои без правил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Перу. В провинции Куско в Перу в начале года по традиции устроили бои без правил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На поле в свободной схватке сошлись как представительницы слабого пола, так и мужчины. Правда, женские бои притягивали куда больше внимания благодаря колоритным нарядам воительниц.
Подобные драки – ежегодный ритуал. Местные жители считают, что таким образом можно избавиться от накопившихся обид и войти в новый год чистыми.