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Войти в новый год чистыми: бои без правил в очередной раз прошли в Перу

04 января 2018 13:26
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Новости Перу. В провинции Куско в Перу в начале года по традиции устроили бои без правил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Войти в новый год чистыми: бои без правил в очередной раз прошли в Перу -1

На поле в свободной схватке сошлись как представительницы слабого пола, так и мужчины. Правда, женские бои притягивали куда больше внимания благодаря колоритным нарядам воительниц.

Войти в новый год чистыми: бои без правил в очередной раз прошли в Перу -4

Подобные драки – ежегодный ритуал. Местные жители считают, что таким образом можно избавиться от накопившихся обид и войти в новый год чистыми. 

# Фотофакт # Культурные традиции

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