Войти в новый год чистыми: бои без правил в очередной раз прошли в Перу

Новости Перу. В провинции Куско в Перу в начале года по традиции устроили бои без правил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На поле в свободной схватке сошлись как представительницы слабого пола, так и мужчины. Правда, женские бои притягивали куда больше внимания благодаря колоритным нарядам воительниц.