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В Альпах деревом придавило спортсмена: жуткие последствия урагана в Европе

04 января 2018 13:43
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Новости мира. Спортсмен-горнолыжник погиб во Французских Альпах, его придавило упавшим деревом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Альпах деревом придавило спортсмена: жуткие последствия урагана в Европе-1

Двоих людей смыло большой волной в Испании. В Швейцарии из-за ураганного ветра с рельсов сошел поезд. Травмы получили около 10 пассажиров.

В Альпах деревом придавило спортсмена: жуткие последствия урагана в Европе-4

Последствия урагана устраняют также в Германии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах и других странах. Буря оставила без света десятки тысяч домов, нарушила транспортное сообщение, как наземное, так и воздушное.

В Альпах деревом придавило спортсмена: жуткие последствия урагана в Европе-7

В списках пострадавших от непогоды – порядка сотни человек. Некоторые в тяжелом состоянии.

# Ураганы # Фотофакт

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