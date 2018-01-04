В Альпах деревом придавило спортсмена: жуткие последствия урагана в Европе

Новости мира. Спортсмен-горнолыжник погиб во Французских Альпах, его придавило упавшим деревом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двоих людей смыло большой волной в Испании. В Швейцарии из-за ураганного ветра с рельсов сошел поезд. Травмы получили около 10 пассажиров.

Последствия урагана устраняют также в Германии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах и других странах. Буря оставила без света десятки тысяч домов, нарушила транспортное сообщение, как наземное, так и воздушное.