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Бульдог Жа-Жа стал 30 победителем конкурса «Самая уродливая собака в мире»

25 июня 2018 09:25
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Новости США. В субботу на конкурсе «Самая уродливая собака в мире» в Калифорнии победил 9-летний английский бульдог по кличке Жа-Жа. В этом году конкурс прошёл в 30 раз.  

По сведениям Sky News, хозяйка победителя живёт в штате Миннесота. За победу своего питомца она получила 1,5 тысячи долларов призовых.  

В этом году в конкурсе приняли участие 14 претендентов. Отличительной особенностью Жа-Жа является непропорционально длинный язык.  

По словам организаторов конкурса, задумка мероприятия в том, чтобы показать, что «все животные заслуживают безопасный дом и любящую семью».  

Летом 2015 года самой некрасивой собакой был выбран Квази Модо.  

«Моя внешность может показаться довольно зловещей» (здесь подробности).  

# Конкурс

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