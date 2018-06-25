Бульдог Жа-Жа стал 30 победителем конкурса «Самая уродливая собака в мире»

Новости США. В субботу на конкурсе «Самая уродливая собака в мире» в Калифорнии победил 9-летний английский бульдог по кличке Жа-Жа. В этом году конкурс прошёл в 30 раз.

По сведениям Sky News, хозяйка победителя живёт в штате Миннесота. За победу своего питомца она получила 1,5 тысячи долларов призовых.

В этом году в конкурсе приняли участие 14 претендентов. Отличительной особенностью Жа-Жа является непропорционально длинный язык.

По словам организаторов конкурса, задумка мероприятия в том, чтобы показать, что «все животные заслуживают безопасный дом и любящую семью».

Летом 2015 года самой некрасивой собакой был выбран Квази Модо.