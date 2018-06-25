Правительство Италии запретило спасательным судам оказывать помощь кораблям с мигрантами на борту

Новости Италии. В заявлении сказано: суда с беженцами, направляющимися в Европу, подают сигнал бедствия из территориальных вод Ливии, а потому, их спасение – обязанность именно этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Рим запретил спасательным кораблям с переселенцами пришвартовываться в портах страны, из-за чего некоторые суда были вынуждены отплыть к берегам Испании. Кроме того, Италия пригрозила прекратить платить взносы в ЕС, если в организации не пересмотрят пути распределения мигрантов по континенту.