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Правительство Италии запретило спасательным судам оказывать помощь кораблям с мигрантами на борту

25 июня 2018 09:01
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Новости Италии. В заявлении сказано: суда с беженцами, направляющимися в Европу, подают сигнал бедствия из территориальных вод Ливии, а потому, их спасение – обязанность именно этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Италии запретило спасательным судам оказывать помощь кораблям с мигрантами на борту-1

Правительство Италии запретило спасательным судам оказывать помощь кораблям с мигрантами на борту-3

Ранее Рим запретил спасательным кораблям с переселенцами пришвартовываться в портах страны, из-за чего некоторые суда были вынуждены отплыть к берегам Испании. Кроме того, Италия пригрозила прекратить платить взносы в ЕС, если в организации не пересмотрят пути распределения мигрантов по континенту.

Правительство Италии запретило спасательным судам оказывать помощь кораблям с мигрантами на борту-6

Правительство Италии запретило спасательным судам оказывать помощь кораблям с мигрантами на борту-8

Правительство Италии запретило спасательным судам оказывать помощь кораблям с мигрантами на борту-10

# Италия # Фотофакт

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