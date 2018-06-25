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В Гватемале в районе извержения вулкана Фуэго обнаружили останки 8-ми человек

25 июня 2018 08:49
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Новости Гватэмалы. В районе извержения вулкана Фуэго в Гватемале обнаружили останки 8-ми человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гватемале в районе извержения вулкана Фуэго обнаружили останки 8-ми человек-1

Сотрудники полиции отправили их на экспертизу, чтобы установить личность погибших. Таким образом, число жертв природного катаклизма возросло до 120-ти. В статусе пропавших без вести по-прежнему находятся почти 190 человек. После решения остановить поиски в районе бедствия, власти заявили о намерении объявить эту зону местом массового захоронения.

В Гватемале в районе извержения вулкана Фуэго обнаружили останки 8-ми человек-4

В Гватемале в районе извержения вулкана Фуэго обнаружили останки 8-ми человек-6

В Гватемале в районе извержения вулкана Фуэго обнаружили останки 8-ми человек-8

В Гватемале в районе извержения вулкана Фуэго обнаружили останки 8-ми человек-10

# Извержение вулкана # Фотофакт

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