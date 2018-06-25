В Гватемале в районе извержения вулкана Фуэго обнаружили останки 8-ми человек

Новости Гватэмалы. В районе извержения вулкана Фуэго в Гватемале обнаружили останки 8-ми человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники полиции отправили их на экспертизу, чтобы установить личность погибших. Таким образом, число жертв природного катаклизма возросло до 120-ти. В статусе пропавших без вести по-прежнему находятся почти 190 человек. После решения остановить поиски в районе бедствия, власти заявили о намерении объявить эту зону местом массового захоронения.