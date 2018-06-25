Прямой эфир

В Нигерии трое детей умерли от холеры

25 июня 2018 08:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Нигерии. Не менее трех детей погибли в Нигерии от холеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нигерии трое детей умерли от холеры -1

Вспышка заболевания зафиксирована в штате Гомбе на северо-востоке страны. 27 человек находятся в больнице с подозрением на инфекцию. Пострадавшие получают бесплатные медикаменты и лечение от правительства. Медики сообщают, что ситуация находится под контролем.

В Нигерии трое детей умерли от холеры -4

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения начала массовую вакцинацию против холеры в Африке. Кампания продолжалась до середины июня. В Нигерии планировали раздать почти полтора миллиона доз лекарства, которое поможет защитить порядка 600 тысяч человек.

В Нигерии трое детей умерли от холеры -7

# Вирусные заболевания # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гватемале в районе извержения вулкана Фуэго обнаружили останки 8-ми человек
25 июня 2018 08:49

В Гватемале в районе извержения вулкана Фуэго обнаружили останки 8-ми человек

В Китае мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей
25 июня 2018 08:45

В Китае мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей

Реджеп Эрдоган одержал уверенную победу на президентских выборах в Турции
25 июня 2018 08:17

Реджеп Эрдоган одержал уверенную победу на президентских выборах в Турции