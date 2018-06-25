В Нигерии трое детей умерли от холеры

Новости Нигерии. Не менее трех детей погибли в Нигерии от холеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вспышка заболевания зафиксирована в штате Гомбе на северо-востоке страны. 27 человек находятся в больнице с подозрением на инфекцию. Пострадавшие получают бесплатные медикаменты и лечение от правительства. Медики сообщают, что ситуация находится под контролем.