Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении 69 государств и Евросоюза

Кто успел договориться, тот выжил и то не факт. 1 августа Дональд Трамп, как, собственно, и обещал – втягивает торговых партнеров в новую торговую игру, ну или войну.
Американский президент подписал указ о введении пошлин от 15 до 41 процента в отношении 69 государств, а также Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые тарифы вступят в силу 7 августа, а не сегодня, как планировалось ранее.
На сегодня только восемь торговых партнеров США, включая Евросоюз, успели заключить сделку с Вашингтоном, для остальных были введены более высокие тарифы, чем было изначально обещано. Такие пошлины назначены для Ирака, Сербии, Швейцарии, Лаоса, Мьянмы и Сирии. Больше всего не повезло Канаде, ей достались тарифы в 35 %.
Для стран, не вошедших в список, будет действовать «базовый тариф» в 10 процентов. Что касается России, то глава США остается непреклонен, но энтузиазм упал. Он по-прежнему собирается ввести 100-процентные пошлины против Федерации и ее партнеров, если перемирие с Украиной не будет достигнуто к 8 августа. Только вот, самому пришлось признать, тарифы, возможно, особо ни на что не повлияют.