Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении 69 государств и Евросоюза

Кто успел договориться, тот выжил и то не факт. 1 августа Дональд Трамп, как, собственно, и обещал – втягивает торговых партнеров в новую торговую игру, ну или войну.

Американский президент подписал указ о введении пошлин от 15 до 41 процента в отношении 69 государств, а также Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые тарифы вступят в силу 7 августа, а не сегодня, как планировалось ранее.