В Польше расширили арсенал оружия, которое пограничники могут использовать против мигрантов

Разделяй и властвуй. Похоже, польские чиновники эту фразу понимают буквально. Вопреки многочисленным протестам международных правозащитных организаций, неоднократно указывавших на гибель мигрантов у границы с Беларусью, Варшава продолжает свою бесчеловечную политику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подтверждением тому стало циничное признание главы польской пограничной службы о том, что применение нелегального оружия против людей, которые ищут убежища, стало «обыденностью».

Более того, арсенал средств подавления расширяется, теперь в ход идут водометы, сети и антидроновые ружья. Напомним, ранее солдаты могли применять только слезоточивый газ и резиновые пули. Данные полномочия были узаконены президентом Польши еще в 2024 году. В качестве оправдания зверских мер все чаще звучат заявления о якобы возросшей агрессии со стороны просителей убежища. Однако, несмотря на это, польская сторона ни разу не предоставила видеоматериалы, свидетельствующие о нападениях мигрантов, не говоря уже о случаях применения ими огнестрельного оружия.