В Польше расширили арсенал оружия, которое пограничники могут использовать против мигрантов
Разделяй и властвуй. Похоже, польские чиновники эту фразу понимают буквально. Вопреки многочисленным протестам международных правозащитных организаций, неоднократно указывавших на гибель мигрантов у границы с Беларусью, Варшава продолжает свою бесчеловечную политику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подтверждением тому стало циничное признание главы польской пограничной службы о том, что применение нелегального оружия против людей, которые ищут убежища, стало «обыденностью».
Более того, арсенал средств подавления расширяется, теперь в ход идут водометы, сети и антидроновые ружья. Напомним, ранее солдаты могли применять только слезоточивый газ и резиновые пули. Данные полномочия были узаконены президентом Польши еще в 2024 году.
В качестве оправдания зверских мер все чаще звучат заявления о якобы возросшей агрессии со стороны просителей убежища. Однако, несмотря на это, польская сторона ни разу не предоставила видеоматериалы, свидетельствующие о нападениях мигрантов, не говоря уже о случаях применения ими огнестрельного оружия.
Намного больше средств организовано, для того чтобы мы могли эффективно нести службу. Начальство предоставляет нам оборудование. Раньше была только винтовка, теперь появились светошумовые гранаты. Сейчас мигранты стали более агрессивные, они сбиваются в большие группы. Благодаря датчикам нам удается их быстро перехватить.
На фоне ужесточения мер против мигрантов Польша продолжает укреплять границу. Так, замминистра обороны заявил, что линия фортификаций «Восточный щит» станет мобильной. Это значит, что преграды можно будет размещать там, где армия признает это необходимым в данный момент. Солдаты будут выкапывать рвы, закладывать минные поля и устанавливать противотанковые ежи.
Первые работы начались на границе с Калининградской областью России в начале ноября 2024 года. Только на первом участке установлено 3,5 тысячи бетонных ежей. Общая протяженность линии укреплений должна составить около 800 км, а стоимость программы оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Окончание работ намечено на 2028 год. Вот только непонятно, какие страхи пытаются прикрыть польские чиновники с помощью таких оборонных мер.