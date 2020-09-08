Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о первом в мире зарегистрированном препарате от COVID-19 «Спутник V». Вакцина прошла все необходимые испытания по качеству и начала поступать не только в регионы страны, но и за рубеж. Сейчас препарат находится на третьем пострегистрационном этапе испытаний.
Выпустить свою вакцину от коронавируса в ближайшее время намерены также в Германии. Финальные исследования препарата, совместно разработанного немецкими и американскими специалистами, уже одобрены. В случае успеха до конца 2020 года планируется выпустить до 100 миллионов доз вакцины, за 2021-й – более миллиарда.