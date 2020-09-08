Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о первом в мире зарегистрированном препарате от COVID-19 «Спутник V». Вакцина прошла все необходимые испытания по качеству и начала поступать не только в регионы страны, но и за рубеж. Сейчас препарат находится на третьем пострегистрационном этапе испытаний.