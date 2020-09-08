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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

08 сентября 2020 09:33
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Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот-1

Речь идет о первом в мире зарегистрированном препарате от COVID-19 «Спутник V». Вакцина прошла все необходимые испытания по качеству и начала поступать не только в регионы страны, но и за рубеж. Сейчас препарат находится на третьем пострегистрационном этапе испытаний.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот-4

Выпустить свою вакцину от коронавируса в ближайшее время намерены также в Германии. Финальные исследования препарата, совместно разработанного немецкими и американскими специалистами, уже одобрены. В случае успеха до конца 2020 года планируется выпустить до 100 миллионов доз вакцины, за 2021-й – более миллиарда.

# Коронавирус # Фотофакт

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