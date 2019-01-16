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Британский парламент отверг план по выходу страны из Евросоюза: дальнейшие варианты развития событий

16 января 2019 07:52
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Новости Великобритании. Британский парламент отклонил план по выходу из Евросоюза, предложенный Терезой Мэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голосование по Brexit пройдёт в Великобритании 15 января: что будет, если документ не одобрят

Вариантов развития ситуации может быть несколько: отставка правительства, досрочные выборы и даже повторный референдум о членстве Великобритании в ЕС, что вообще может отменить Brexit.

Британский парламент отверг план по выходу страны из Евросоюза: дальнейшие варианты развития событий-1

Британский парламент отверг план по выходу страны из Евросоюза: дальнейшие варианты развития событий-3

Британский парламент отверг план по выходу страны из Евросоюза: дальнейшие варианты развития событий-5

Голосование, которое состоялось вечером 16 января, уже назвали катастрофическим поражением правительства Терезы Мэй. Сделку с Брюсселем поддержали всего 202 депутата, против высказались 432.

После голосования лидер лейбористов Джереми Корбин внес предложение о вотуме недоверия правительству. 16 января парламентарии соберутся на заседание по этому вопросу. А у премьера остается три дня на то, чтобы представить парламенту план «Б» и провести новое голосование.

Британский парламент отверг план по выходу страны из Евросоюза: дальнейшие варианты развития событий-8

Британский парламент отверг план по выходу страны из Евросоюза: дальнейшие варианты развития событий-10

# Международная политика # Фотофакт

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