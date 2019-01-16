Британский парламент отверг план по выходу страны из Евросоюза: дальнейшие варианты развития событий

Новости Великобритании. Британский парламент отклонил план по выходу из Евросоюза, предложенный Терезой Мэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голосование по Brexit пройдёт в Великобритании 15 января: что будет, если документ не одобрят

Вариантов развития ситуации может быть несколько: отставка правительства, досрочные выборы и даже повторный референдум о членстве Великобритании в ЕС, что вообще может отменить Brexit.