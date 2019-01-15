Новости Китая. На Луне пророс хлопок. Семена были доставлены на темную сторону спутника Земли китайским космическим аппаратом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня были получены фото, на которых видны побеги. Таким образом, первый в истории биологический эксперимент на Луне можно считать успешным. Помимо хлопка, специалисты из Поднебесной отправили на Луну картофель, рапс, дрожжи и личинки плодовых мушек.

В связи с успехом в научной среде уже заговорили о создании первой настоящей базы на Луне.