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На Луне пророс хлопок

15 января 2019 13:11
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Новости Китая. На Луне пророс хлопок. Семена были доставлены на темную сторону спутника Земли китайским космическим аппаратом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Луне пророс хлопок-1

Сегодня были получены фото, на которых видны побеги. Таким образом, первый в истории биологический эксперимент на Луне можно считать успешным. Помимо хлопка, специалисты из Поднебесной отправили на Луну картофель, рапс, дрожжи и личинки плодовых мушек.

В связи с успехом в научной среде уже заговорили о создании первой настоящей базы на Луне.

# Космос # Фотофакт

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