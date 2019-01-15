«Стоп ненависть». Тысячи людей вышли на улицы Польши, чтобы почтить память погибшего мэра Гданьска

Новости Польши. Тысячи граждан, политиков, общественных и религиозных деятелей вышли на улицы Польши, чтобы почтить память погибшего мэра Гданьска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марши молчания под лозунгами «Стоп ненависть» прошли не только в Гданьске, но и в Варшаве, Люблине, Вроцлаве, Познани и других городах. В Варшаве объявлен трехдневный траур, а в день похорон Павла Адамовича он будет общенациональным.

Напомним, градоначальник получил ножевое ранение во время благотворительного концерта 13 января. Он перенес сложную операцию, но спасти его не удалось.

Мэр Гданьска скончался после покушения на концерте