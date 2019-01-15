«Стоп ненависть». Тысячи людей вышли на улицы Польши, чтобы почтить память погибшего мэра Гданьска

Новости Польши. Тысячи граждан, политиков, общественных и религиозных деятелей вышли на улицы Польши, чтобы почтить память погибшего мэра Гданьска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Тысячи граждан, политиков, общественных и религиозных деятелей вышли на улицы Польши, чтобы почтить память погибшего мэра Гданьска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марши молчания под лозунгами «Стоп ненависть» прошли не только в Гданьске, но и в Варшаве, Люблине, Вроцлаве, Познани и других городах. В Варшаве объявлен трехдневный траур, а в день похорон Павла Адамовича он будет общенациональным.
Напомним, градоначальник получил ножевое ранение во время благотворительного концерта 13 января. Он перенес сложную операцию, но спасти его не удалось.