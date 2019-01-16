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В городе Шахты – день траура по погибшим в результате взрыва и обрушения жилого дома

16 января 2019 06:01
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Новости России. 16 января в российском городе Шахты – день траура по погибшим в результате взрыва в девятиэтажном доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

В городе Шахты – день траура по погибшим в результате взрыва и обрушения жилого дома-1

В городе Шахты – день траура по погибшим в результате взрыва и обрушения жилого дома-3

Напомним, взрыв бытового газа в жилом доме произошел рано утром 14 января. В результате погибли четыре человека. Всего же из здания эвакуировали 140 человек. И почти столько же специалистов было задействовано для поисково-спасательных работ.

В Ростовской области произошёл взрыв бытового газа в жилом доме

# Взрыв газа # Фотофакт

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