В городе Шахты – день траура по погибшим в результате взрыва и обрушения жилого дома

Новости России. 16 января в российском городе Шахты – день траура по погибшим в результате взрыва в девятиэтажном доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Напомним, взрыв бытового газа в жилом доме произошел рано утром 14 января. В результате погибли четыре человека. Всего же из здания эвакуировали 140 человек. И почти столько же специалистов было задействовано для поисково-спасательных работ.

В Ростовской области произошёл взрыв бытового газа в жилом доме