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Серия терактов произошла в Пакистане – 52 человека погибли

29 сентября 2023 21:08
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Новости Пакистана. Серия терактов произошла в Пакистане. По меньшей мере 52 человека погибли и более 130 получили ранения в результате взрыва у мечети в провинции Белуджитсан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серия терактов произошла в Пакистане – 52 человека погибли-1

Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии, поэтому количество жертв может возрасти. Как сообщается, террорист-смертник находился в толпе людей, собиравшихся на молитву. В результате второй атаки обрушилась мечеть в пригороде Пешавара, под обломками могут находиться порядка 40 человек. Пока известно о пяти погибших. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракты.

# Теракт # Новости Пакистана # Фотофакт

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