Серия терактов произошла в Пакистане – 52 человека погибли

Новости Пакистана. Серия терактов произошла в Пакистане. По меньшей мере 52 человека погибли и более 130 получили ранения в результате взрыва у мечети в провинции Белуджитсан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии, поэтому количество жертв может возрасти. Как сообщается, террорист-смертник находился в толпе людей, собиравшихся на молитву. В результате второй атаки обрушилась мечеть в пригороде Пешавара, под обломками могут находиться порядка 40 человек. Пока известно о пяти погибших. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракты.