ВС РФ отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Военные РФ успешно отразили атаку со стороны ВС Украины на Запорожском направлении. Об этом проинформировал начальник пресс-центра группировки «Восток», пишет РИА Новости.

Сообщается, что атака отражена в районе Малой Токмачки. Российские военные нанесли удар по БМП ВС Украины, боевой бронированной машине и другой автомобильной технике. Потери украинская сторона понесла и в живой силе.

По словам собеседника, на Южнодонецком направлении ВС Украины попытались осуществить скрытую перегруппировку. Наносились артудары по позициям войск РФ. Ответным огнем ликвидирован минометный расчет противника южнее Константиновки и минометный расчет и пикап с военными севернее Шевченко. Сообщается и о потерях в живой силе с украинской стороны во время попытки продвинуться в направлении Нескучного и Сторожевого.