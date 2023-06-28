Прямой эфир

ВС РФ отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

28 июня 2023 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Военные РФ успешно отразили атаку со стороны ВС Украины на Запорожском направлении. Об этом проинформировал начальник пресс-центра группировки «Восток», пишет РИА Новости. 

Сообщается, что атака отражена в районе Малой Токмачки. Российские военные нанесли удар по БМП ВС Украины, боевой бронированной машине и другой автомобильной технике. Потери украинская сторона понесла и в живой силе. 

По словам собеседника, на Южнодонецком направлении ВС Украины попытались осуществить скрытую перегруппировку. Наносились артудары по позициям войск РФ. Ответным огнем ликвидирован минометный расчет противника южнее Константиновки и минометный расчет и пикап с военными севернее Шевченко. Сообщается и о потерях в живой силе с украинской стороны во время попытки продвинуться в направлении Нескучного и Сторожевого. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Более тысячи уголовных дел завели на экоактивистов в Германии
28 июня 2023 07:42

Более тысячи уголовных дел завели на экоактивистов в Германии

Резников: основные события контрнаступления ВСУ ещё не начались
28 июня 2023 07:33

Резников: основные события контрнаступления ВСУ ещё не начались

После убийства полицией подростка в пригороде Парижа начались беспорядки
28 июня 2023 07:25

После убийства полицией подростка в пригороде Парижа начались беспорядки