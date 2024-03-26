Британские фермеры провели в центре Лондона масштабную акцию протеста

Британские фермеры провели в центре Лондона марш протеста против правил, введенных после Брексита, которые, по их мнению, ставят под угрозу продовольственную безопасность Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Британские фермеры провели в центре Лондона марш протеста против правил, введенных после Брексита, которые, по их мнению, ставят под угрозу продовольственную безопасность Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Колонна из 150 тракторов, украшенных плакатами «Спасите британское сельское хозяйство», прошла по улицам столицы и остановилась у парламента, где аграрии устроили пикет. Демонстранты выступили против волны дешевой импортной продукции и предательской политики правительства, ставящей под угрозу саму основу продовольственной безопасности страны.
Лиз Вебстер, основатель компании «Спасите британское сельское хозяйство»:
Мы здесь, потому что власти своим решениями за несколько лет довели ситуацию до того, что фермеры больше не могут позволить себе кормить британский народ. Импортной сельхозпродукции поступает все больше и больше, а она производится с использованием стандартов, которые здесь незаконны. И это вытесняет нас из бизнеса. И именно поэтому мы здесь, потому что с нас достаточно. И мы готовы сопротивляться. И мы верим, что британцы хотят, чтобы мы их кормили.
Протестующие обвинили правительство в том, что оно уделяет больше внимания экологическим стандартам в сельском хозяйстве, чем проблемам фермеров, бросив их практически на произвол судьбы. Кроме того, британские сельхозпроизводители оказались в неравных условиях даже с коллегами из Евросоюза, так как не могут поставлять свою продукцию в Европу из-за торговых барьеров, возникших после Брексита.