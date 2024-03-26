Британские фермеры провели в центре Лондона масштабную акцию протеста

Лиз Вебстер, основатель компании «Спасите британское сельское хозяйство»:

Мы здесь, потому что власти своим решениями за несколько лет довели ситуацию до того, что фермеры больше не могут позволить себе кормить британский народ. Импортной сельхозпродукции поступает все больше и больше, а она производится с использованием стандартов, которые здесь незаконны. И это вытесняет нас из бизнеса. И именно поэтому мы здесь, потому что с нас достаточно. И мы готовы сопротивляться. И мы верим, что британцы хотят, чтобы мы их кормили.

Протестующие обвинили правительство в том, что оно уделяет больше внимания экологическим стандартам в сельском хозяйстве, чем проблемам фермеров, бросив их практически на произвол судьбы. Кроме того, британские сельхозпроизводители оказались в неравных условиях даже с коллегами из Евросоюза, так как не могут поставлять свою продукцию в Европу из-за торговых барьеров, возникших после Брексита.