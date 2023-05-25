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Британские эксперты снова ошиблись. Инфляция в стране не спешит снижаться

25 мая 2023 07:19
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Новости Великобритании. Британские эксперты снова ошиблись в расчетах. Инфляция в стране, вопреки прогнозам специалистов, не спешит снижаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Британские эксперты снова ошиблись. Инфляция в стране не спешит снижаться-1

Индекс потребительских цен по-прежнему высок, хотя и упал на несколько десятых процента за апрель. Но такие незначительные улучшения, кажется, видны только на бумаге. Местные жители их не чувствуют и продолжают существовать в режиме экономии. Напомним, в годовом исчислении цены на продукты питания и напитки в Королевстве выросли примерно на 20 %. Жилье и коммунальные услуги подорожали на четверть.  

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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