ФСБ РФ предотвратила теракты спецслужб Украины на АЭС

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракты, которые готовила Украина на Ленинградской и Калининской АЭС, пишет РИА Новости.

Сообщается, что украинская ДРГ намеревалась подорвать свыше 30 опор высоковольтных линий электропередач атомных станций. Целью была остановка реакторов, что привело бы к сбою работы АЭС. Диверсанты подорвали одну из опор на Ленинградской атомной электростанции, еще 4 заминировали. На Калининской АЭС исполнители под кураторством украинских спецслужб заминировали 7 опор ЛЭП.

Два диверсанта, которые планировали совершить теракт, задержаны. Это граждане Украины. Еще один член ДРГ, гражданин РФ и Украины, находится в розыске. По информации ФСБ России, они были завербованы украинскими спецслужбами в сентябре прошлого года. Диверсантов готовили в специальных лагерях в Киевской и Николаевской областях. На российскую территорию они проникли незаконно: пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда приехали транзитом из Украины через Польшу и Беларусь. У диверсантов были помощники в лице двух россиян. Они снабдили террористов средствами связи и фальшивыми номерами.